تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف صاروخي

2021/04/18 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت لقصف بأربعة صواريخ نوع كاتيوشا".وأضاف المصدر أن "هناك انباءً عن اصابة شخصين في الحادث كحصيلة أولية"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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