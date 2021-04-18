الإطاحة بـ”دواعش” غربي نينوى

2021/04/18 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، الإطاحة بأبرز ثلاثة عناصر لداعش يعملون ضمن ما يسمى قاطع ابو مروان الحمداني غربي نينوى.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “في عملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية اشارت بوجود ثلاثة عناصر ارهابية تنشط ضمن ما يسمى ( قاطع ابو مروان الحمداني ) الارهابي، حيث تم على اثر تلك المعلومة التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى لتشكيل قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ وشعبة مكافحة ارهاب زمار وشعبة استخبارات شؤون الافواج للتحرك على العناصر الارهابية ومحاصرتها والقاء القبض في منطقة زمار بنينوى”.

وأشار البيان إلى أنهم “من العناصر الارهابية التي اشتركت بعمليات ارهابية ، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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