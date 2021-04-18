قاعدة بلد الجوية تتعرض لقصف صاروخي

2021/04/18 | 20:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب شخصان بجروح يوم الاحد، اثر سقوط قذائف صاروخية على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وقال: آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن: "إن قذائف صاروخية سقطت اليوم داخل القاعدة وأسفرت عن إصابة شخصين بجروح".

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