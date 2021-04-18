بالفيديو.. حريق كبير يندلع داخل مول وسط النجف

2021/04/18 | 20:59 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، اخمادها حادث حريق كبير اندلع داخل مول زينة المكون من ستة طوابق في شارع المتنبي وسط محافظة النجف، مشيرة إلى ان الحادث اسفر عن إصابة احد رجال الاطفاء.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (18 نيسان 2021)، انها "دفعت بـ 15 فرقة اطفاء مع عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران التي اندلعت في الطابق الثاني ومنعت توسع النيران الى الطوابق الأخرى بعد ان عزلت فطوقت فأخمدت النيران المشتعلة ومنعت توسع النيران الى البنايات المجاورة لموقع الحادث".

وأضاف البيان ان "الدفاع المدني سجل اصابة احد رجاله بحروق بليغة اضطر الى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها وعلى أثر ذلك الحريق طلب بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع حادث حريق بادئ الامر".

A.A

انلادع حريق داخل مول زينة في شارع المتنبي وسط محافظة #النجف#NRT_عربية pic.twitter.com/jNcDjFYUft

— NRT عربية (@ArabicNrt) April 18, 2021

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