2021/04/18 | 20:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

295 مشاهدة

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الاحد، أن الحكومة العراقية تستعد لإطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين خلال شهر حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع تنفيذ الربط التقني وتشارك البيانات مع البطاقة الوطنية.

وقالت الامانة العامة في بيان اليوم، (18 نيسان 2021)، ان "الغزي شدد على أهمية الإسراع بإنجاز مشروع الحوكمة الإلكترونية، الذي تعمل وتشرف عليه ملاكات الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشاد الغزي وفقا للبيان "بالتعاون والتنسيق العالي بين الجهات ذات العلاقة كافة، الذي ساهم في تحقيق انتقالة ملحوظة في المشروع، كما وأشاد بالجهود التي تبذلها فرق عمل لجنة الأمر الديواني (22 لسنة 2020) والملاكات الفنية المتخصصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والاتصالات والجهات الرسمية ذات العلاقة، من خلال التعاون والتنسيق العالي الذي أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مراحل العمل الخاصة بالمشروع".

وأضاف البيان، ان "المجتمعين ناقشوا الخطة التشاركية لتوافق الأولويات لإصدار بطاقة وطنية موحدة لجميع المواطنين بمدة لا تتجاوز السنتين، مثنيا على تجربة البطاقة الوطنية التي حققت نجاحا ملحوظا في مجال أتمتة البيانات وتوحيدها وتوفير الجهد والوقت في تداول الوثائق".

واختتم البيان بالقول ان "الاجتماع حضره وكيل وزارة الداخلية، وعدد من المديرين في دوائر وأقسام الوزارة، ومشروع البطاقة الموحدة، فضلا عن قسم تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يعلن موعد إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يعلن موعد إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).