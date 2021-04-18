2021/04/18 | 21:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: نجحنا بفرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف الدولي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:45

واع/

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