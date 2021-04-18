الكاظمي يعلن تشكيل لجنة لتحديد آليات تسلّم المهام من قوات التحالف الدولي

2021/04/18 | 21:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، أن العراق يستعيد عافيته بفضل أبنائه وشبابه، مؤكداً أن العراق ليس بلدا بسيطا في المنطقة.وقال الكاظمي خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من قادة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية، “نستذكر شهداء العراق والجرحى الابطال الذين لولا تضحياتهم ما كنّا لنجتمع هنا، الرحمة للشهداء، والرفعة والمجد لذكرهم ولعوائلهم وللأبطال من إخوانهم في القوات الامنية الذين يواصلون مسيرة حفظ أمن العراق بالدم والنفس”.وأضاف “أستذكر بكثير من الإعتزاز وصايا سماحة آية الله العظمي السيد السيستاني التي حث بها على دعم الجيش والقوى الأمنية، لأنها عماد حماية الوطن، ومفتاح دوره الطبيعي في المنطقة والعالم”، مشيراً الى “إننا […]

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