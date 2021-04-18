2021/04/18 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: إستعادة العراق عافيته لا يعني أن التحديات قد انتهت

الكاظمي: على عاتقنا جميعاً حماية العراق ومنع عودة العجلة الى الوراء

الكاظمي: العراق يستعيد عافيته بفضل أبنائه وشبابه

الكاظمي: نستذكر شهداء العراق والجرحى الذين لولا تضحياتهم ما اجتمعنا

الكاظمي خلال مأدبة إفطار مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية: أرحب بأبطال العراق

الكاظمي: نجحنا في فرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف الدولي

الكاظمي: القوات العراقية أصبحت أكثر جاهزية لتولي المهام الأمنية

الكاظمي: على عاتقنا جميعاً إعادة هيبة الدولة ولجم كل من يحاول كسرها

الكاظمي: قواتنا الأمنية والمسلحة هي عماد الدولة ورمز العراق وهويته الوطنية

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