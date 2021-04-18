حبيب : توزيع التهم بعد أي تفجير يجعل الفاعل الحقيقي في مأمن

2021/04/18 | 21:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم ، اليوم الأحد ، أن إلقاء التهم يميناً وشمالاً بعد أي تفجير أو هجمات صاروخية يجعل الفاعل الحقيقي في مأمن ، داعياً في الوقت ذاته إلى منح أجهزة الدولة حرية التصرف والتحرك للوصول إلى الجاني .

وقال حبيب في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ”توزيع الاتهامات يمينا وشمالا عند حصول أي تفجير أو حتى هجمات صاروخية تكرر في الآونة الأخيرة الأمر الذي يجعل الفاعل الحقيقي في مأمن وبالتالي يصعب على الجهات المعنية الوصول إليه”.

مضيفاً:”في قضايا من هذا النوع وطالما الهدف هو الوصول إلى الجاني لابد من منح أجهزة الدولة حرية التصرف والتحرك بدون ضغط أو تشويش والا فسوف تبقى دائرة الاتهامات تكبر دون نتيجة”.

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