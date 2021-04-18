الدفاع المدني تنهي إخماد حريق كبير في ’مول زينا’ بالنجف

2021/04/18 | 21:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن إخماد حريق في احد المجمعات التجارية في محافظة النجف، فيما أشارت الى اصابة أحد منتسبي المديرية جراء الحادث.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 نيسان 2021)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مول زينة المكون من ستة طوابق في شارع المتنبي وسط محافظة النجف".

وأضافت أن "مديرية الدفاع المدني دفعت بـ 15 فرقة اطفاء مع عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران التي اندلعت في الطابق الثاني ومنعت توسع النيران الى الطوابق الأخرى بعد ان عزلت فطوقت فأخمدت النيران المشتعلة ومنعت توسع النيران الى البنايات المجاورة لموقع الحادث".

وأشار الى أن "الدفاع المدني سجل اصابة أحد رجاله بحروق بليغة اضطر الى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها وعلى أثر ذلك الحريق طلب بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع حادث حريق بادئ الامر".

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