2021/04/18 | 21:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوزـ بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، عزمها انشاء 12 مشروعا مشابها لبسماية في عموم العراق.

وقالت رئيسة هيئة الاستثمار الوطني، سها النجار، إن الهيئة عازمة على إنشاء 12 مشروعاً استثمارياً مشابهاً لبسماية في عموم المحافظات العراقية".

ويعتبر مشروع بسماية السكني، من اكبر المشاريع في العراق، اذ تبلغ 100 الف وحدة سكنية، ولكن حتى الان لم تنجز 40 الف وحدة سكنية.

ومشروع بسماية هو ليس استثماريا، وانما ممول من قبل الحكومة التي قامت ببيعه إلى المصارف الحكومية.

ويشهد العراق ازمة سكنية خانقة، اذ أسعار الوحدات السكنية مرتفعة بشكل كبير جدا وتصل إلى حدود البلدان الكبرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار الوطنية: عازمون على انشاء 12 مشروعا سكنيا يشبه بسماية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار الوطنية: عازمون على انشاء 12 مشروعا سكنيا يشبه بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).