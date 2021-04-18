إصابة حرجة.. هجوم صاروخي جديد يستهدف قاعدة بلد الجوية

2021/04/18 | 21:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن، الأحد، إصابة اثنين من عناصر القوات الأمنية بقصف صاروخي اسهدف القاعدة، هو الثاني من نوعه هذا الشهر.

وقال محسن في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، 18 نيسان/أبريل، إنّ "قاعدة بلد الجوية تعرضت لقصف بصاروخين سقطا داخل القاعدة"، مبينًا أنّ أحد المصابين في حالة حرجة.

وأضاف محسن، أنّ "القصف لم يخلف أي أضرار مادية داخل القاعدة"، موضحًا أنّ "الصاروخين سقطا في مناطق ترابية من القاعدة".

وتعرضت قاعدة بلد الجوية، حيث تقبع طائرات أف – 16 أبرز أسلحة القوات العراقية، إلى سلسلة هجمات كثيرة ضمن عمليات مستمرة ضد مقرات التواجد العسكري الأمريكي في البلاد ارتفعت حدتها منذ أشهر، قبل أن تتفاقم بعد الغارة الأمريكية التي أدت إلى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، الفصائل المسلحة المقربة إلى إيران بالوقوف خلف الهجمات بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني.

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