اصابة جنديين عراقيين في استهداف صاروخي لقاعدة «بلد»الجوية

2021/04/18 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت ,وسائل اعلام عراقية ، أن قاعدة بلد

الجوية في محافظة صلاح الدين تعرضت لقصف

بصاروخين من نوع كاتيوشا، وذكرت تلك

الوسائل عن قائد عسكري، إن «جنديين

عراقيين أصيبا بالقصف الصاروخي الذي

طال قاعدة بلد الج

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