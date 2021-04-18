الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية

2021/04/18 | 21:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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خلية الإعلام الأمني

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في جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم باستهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص ما أدى الى اصابة إثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة.

ان هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية سوف تواجه رداً صارماً من قواتنا الأمنية العراقية البطلة التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F_16) المشهود لها في مقاتلة الإرهاب، وان ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابياً.

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18 نيسان 2021

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