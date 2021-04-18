الحكيم يدعو السياسيين إلى 'ميثاق وطني'

2021/04/18 | 21:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الاحد، رئاسات الدولة وقادة الكتل السياسية وجميع القوى الوطنية الخيرة إلى (إطلاق ميثاق وطني يمهد الطريق لانتقال آمن عبر الانتخابات المقبلة).

وأوضح الحكيم في تغريدة على "تويتر" اليوم، (18 نيسان 2021)، ان الميثاق يكون من خلال:-

1ـ ميثاق وطني يوقف الانتهاكات والاعتداءات المستمرة التي تنال من هيبة الدولة وسيادة القانون.

2ـ ميثاق وطني يوقف التسقيط السياسي والابتزاز والتشهير الاعلامي.

3ـ ميثاق وطني يحدد الاولويات الوطنية ويضع إطار الالتزام بها من قبل الجميع.

4ـ ميثاق وطني يحقق الأمن الانتخابي ويمهد الطريق لتسود كلمة الشعب ويكون سيد نفسه في اختيار من يراه مؤهلا لقيادة البلد في المرحلة القادمة.

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