2021/04/18 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة بلد الجوية.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “في جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني تعلن تفاصيل استهداف قاعدة بلد الجوية المركز الخبري الوطني.

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