جريحان في استهداف قاعدة جوية عراقية بصاروخين

2021/04/18 | 21:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن آمر قاعدة بلد الجوية في العراق، اللواء الركن الطيار ضياء محسن، اليوم الأحد، إصابة اثنين من القوات الأمنية نتيجة سقوط صاروخين اثنين داخل القاعدة.وقال محسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت لقصف …

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