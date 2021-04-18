البيشمركة تكشف موقع إطلاق الصواريخ على كفري والقوة المسيطرة عليه

2021/04/18 | 21:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الأحد، موقع إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت قضاء كفري التابعة لإدارة كرميان في إقليم كوردستان.

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