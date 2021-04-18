الحرس الثوري الإيراني يعلن وفاة نائب قاآني

2021/04/18 | 21:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد “فيلق القدس”، إثر نوبة قلبية.وكان حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، عين محمد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس في يناير 2020.وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حجازي في 2011 بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران على خلفية قمع احتجاجات 2009.

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