إغلاق طرق في قضاء الرفاعي احتجاجاً على قرار إعادة الفياض

2021/04/18 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أغلق محتجون الطرق، اليوم الأحد، في قضاء الرفاعي التابع لمحافظة ذي قار احتجاجا على قرار إعادة القائممقام المقال كاظم الفياض. وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن المحتجين أغلقوا أغلب الطرق في قضاء الرفاعي التابع لمحافظة ذي قار احتجاجا على قرار المحافظ بإعادة القائممقام المقال كاظم الفياض".

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