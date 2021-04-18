لعلي مولود محمد - بَطَلَة مِن بِلادي- - شه مال عادل سليم

2021/04/18 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شه_مال_عادل_سليم مقدمة لابد منها : ببالغ الحزن وكبير الأسى تلقينا خبر وفاة معلمة الأجيال ونبراس النضال ,المناضلة الشيوعية والرابطية الجسورة (لعلي مولود محمد) ,حيث وافتها المنية صبيحة يوم السبت المصادف 3 نيسان الجاري في مدينة اربيل .



تعرفت على المناضلة الشيوعية ( لعلي ) وزوجها الرفيق المناضل النصير( قادر طه حسين) منذ وقت مبكرمن حياتي , وبالتحديد في عام 1973 , حيث كنت انذاك صديق ابنها المناضل والنصيرالشجاع ل ......





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