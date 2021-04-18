العامري ينفي تدخله للإفراج عن الكربولي

2021/04/18 | 21:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، يوم الاحد، نفيا قاطعا انباء توسطه للإفراج عن زعيم حزب الحل جمال الكربولي....

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