سقوط 3 صواريخ داخل قاعدة بلد شمال بغداد

2021/04/18 | 21:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة بلد الجوية العراقية بمحافظة صلاح الدين التي تضم مراكز عسكرية امبركية وطائرات اف ستة عشر لهجوم بالصواريخ ....

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