كورونا في مصر.. السلطات تطمئن الناس وناشطون يغردون بـ

2021/04/18 | 21:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الصحية في مصر أن مصالحها تمكنت من التحكم في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أطلق مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعوان "الحالات بتزيد" لدق ناقوس الخطر.

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