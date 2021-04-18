الحرس الثوري يعلن وفاة نائب قائد فيلق القدس بسبب نوبة قلبية

2021/04/18 | 21:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة العلاقات لقوات الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن وفاة نائب قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري، العميد محمد حجازي، بسبب نوبة قلبية.

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وذكر بيان مقتضب للحرس الثوري الإيراني أن ”العميد محمد حجازي نائب قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري توفي مساء اليوم بسبب نوبة قلبية“.

ويبلغ العميد حجازي من العمر 65 عامًا، وهو من أهالي محافظة أصفهان وسط إيران، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980، كما قاد المعارك ضد القوى الكردية المعارضة.

وفي 20 كانون الثاني/يناير 2020، عين قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، محمد حجازي نائبًا لقائد فيلق القدس الجديد الجنرال إسماعيل قاآني، الذي تولى هذا المنصب عقب اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق بطائرة أمريكية مسيرة في الثالث من الشهر نفسه.

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