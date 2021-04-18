2021/04/18 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الإعلام الأمني: الأفعال الشائنة التي تستهدف منشآتنا العسكرية ستواجه ردا صارما من قواتنا الأمنية

الإعلام الأمني: الخارجون عن القانون استهدفوا اليوم قاعدة بلد بـ 5 صواريخ

الإعلام الأمني: استهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة 5 صواريخ انطلقت من قضاء الخالص

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