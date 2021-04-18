صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  1123 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/18 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 1123 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 690 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1123 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

690 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 166 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 51 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 91 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 37 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 31 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 95 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 91 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 75 حالة من خلال الرصد الوبائي

433حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

59حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية

حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 14

33حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .

27حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 /

6حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

69حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها

14 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12

23حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

19حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين /

3حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / .

16حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء

12حالة في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون

10حالات في منطقة الضباط

10حالات في حي القاهرة

منطقة الغدير 3حالات في

منطقة الكريعات 7حالات في

10 حالات في منطقة المدائن

22 حالة في منطقة الحسينية

9 حالات في منطقة حي تونس

6 حالات في منطقة ساحة الوثبة

5 حالات في منطقة سبع قصور

6 حالات في منطقة الكفاح

15حالة في الاعظمية محلة / / شارع الضباط / 332

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 129610 توفي منهم 1603 للاسف فيما اكتسب الشفاء 114864 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13143 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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