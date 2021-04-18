ارتفاع اسعار البنزين في اقليم كوردستان

2021/04/18 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار مادة البنزين في اقليم كوردستان، فيما بينت دائرة الرقابة، ان السبب هو ارتفاع سعر الدولار والنفط في العالم.

واوضح سوران عبد الغفور مدير دائرة الرقابة التجارية في السليمانية لـPUKmedia اليوم الاحد: ان ارتفاع سعر مادة البنزين بمختلف انواعها، سببه ارتفاع سعر الدولار واسعار النفط في الاسواق العالمية، لافتا الى ان اسعار البنزين تتفاوت في محافظات اقليم كوردستان، ومرتفعة اكثر في اربيل ودهوك.

واضاف: ان الجهات المعنية عليها العمل لمنع ارتفاع سعر مادة البنزين، مشيرا الى ان اغلب البنزين مصدره تجاري، ما ينعكس على السعر وارتفاعه.

واكد ان سعر لتر واحد من مادة البنزين متوسطة الجودة في السليمانية، 625 دينار الى 650 دينار، داعيا الى العمل الحكومي الجاد لاستقرار السعر كما كان في السابق حينما كان سعر اللتر الواحد 450 دينار.

PUKmedia خاص

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