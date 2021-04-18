الاعلام الامني: 5 صورايخ تستهدف قاعدة بلد الجوية

2021/04/18 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاحد، عن استهداف قاعة بلد الجوية بـ 5 صورايخ ما اسفر عن اصابة اثنين من منتسبي فوج حماية القاعدة.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "في جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم باستهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص ما أدى الى اصابة إثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة".

واضاف البيان: ان "هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية سوف تواجه رداً صارماً من قواتنا الأمنية العراقية البطلة التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F_16) المشهود لها في مقاتلة الإرهاب، وان ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابياً".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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