هيأة الاتصالات تستعرض مدى إمكانية تطبيق تكنولوجيا المعلومات لهواوي في العراق

2021/04/18 | 22:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استعرض رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، عادل سلمان الذهبي، مع رئيسَ شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط تشارلز يانغ والوفد المرافق له، مدى إمكانية تطبيق تكنولوجيا المعلومات لهواوي في العراق.وبحسب بيان الهيأة، انه” جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات التقنية على مستوى العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما استعرض ممثلو شركة هواوي الإمكانات المتوفرة لدى الشركة والنتائج الإيجابية واخر ماتوصلت إليه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدى إمكانية تطبيقها في العراق لتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يشهد خطىً تطويرية متسارعة”.من جانبه رحب الذهبي بوفد الشركة وأثنى على دورها البارز والملموس في تطوير هذا القطاع على […]

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