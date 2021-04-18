"قادة فصائل وشركات تركية".. نشاط استثماري بـ "ملكيات سرية" في الشمال السوري

2021/04/18 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الشمال السوري يشهد حركة استثمارية نشطة، والتي يمولها قادة فصائل مسلحة، مع هيمنة شركات تركية على المشهد هناك.

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