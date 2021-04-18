كمين يطيح بـ’أبو أحمد اتصالات’ في منطقة الدورة

2021/04/18 | 22:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن القاء القبض على أحد عناصر داعش المكنى بـ "أبو احمد إتصالات" في منطقة الدورة.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 نيسان 2021)، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من شعبة استخبارات الفرقة ١٧ ضمن قاطع عمليات بغداد من القاء القبض على الإرهابي المكنى ( ابو احمد إتصالات) جاءت هذه العملية بعد تشكيل فريق عمل مشترك من استخبارات الفرقة ١٧ لواء رئاسة الجمهوريه الثاني وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب الدور".

وأضاف أنه "تم نصب كمين محكم له في منطقة الدورة ببغداد والقبض عليه، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

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