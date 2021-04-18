"الزراعة" تمنع حركة نقل محصولي القمح والشعير داخل العراق

2021/04/18 | 22:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، عدداً من القرارات بشأن منع حركة نقل محصولي الحنطة والشعير داخل العراق للحد من دخول المحاصيل مجهولة المصدر".وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن صدرت عدد من القرارات حول …

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