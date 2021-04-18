2021/04/18 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد.وقالت الخلية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي في منطقة الدورة ببغداد المركز الخبري الوطني.

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