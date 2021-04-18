وفاة نائب قائد فيلق قدس الإيراني

2021/04/18 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة العلاقات العامة للحرس

الثوري الإيراني عن وفاة نائب قائد فيلق

قدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال

محمد حجازي.

وأعلنت الإدارة في بيان مقتضب أن حجازي

توفي قبل ساعات بسبب جلطة قلبيه.

وحجازي و

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