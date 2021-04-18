هنا السيد السيستاني استثناء

2021/04/18 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

هنالك علاقة خطيرة بين الاعلام

والمتعاملين مع الاعلام سواء ملاك

الاعلام او قراء الاعلام والامر

الطبيعي الكل يتعامل مع الاعلام برغبة

وبرهبة ، الاعلام يبحث عن ما يجعل

المتلقي يتابعه

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