كربلاء:مضيف الإمام الحسين (ع) يقدم قرابة (2000) وجبة افطار يومية لعموم الزائرين

2021/04/18 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

عن المباشرة ببرنامجها الخاص بشهر

رمضان المبارك وسط اجراءات وقائية

مشددة موضحة انها خصصت يوميا أكثر من

(1500) وجبة في اليوم الواحد، وبعض الايام

تصل إلى (2000) وجبة

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