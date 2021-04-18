كتلة هوائية حارة تؤثر على العراق وهذا موعد ذروتها

2021/04/18 | 22:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي، وتبلغ ذروتها يوم الاربعاء المقبل.

جاء ذلك في تقرير اصدرته وزارة النقل اليوم، (18 نيسان 2021)، وأوضح مدير قسم التنبؤ الجوي، حيدر حبيب، ان "البلاد تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة خلال هذا الاسبوع نتيجة تأثرها بكتلة هوائية حارة ابتداء من يوم الاحد المقبل".

وأضاف حبيب، انه "ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بضع درجات في عدد من المناطق وضمنها العاصمة بغداد، لتصل ما فوق 40"c، مبينا ان "من المتوقع ان تسجل اعلى قراءة لدرجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل الى (43) درجة مئوية، ومن ثم تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قليلا يوم الخميس الموافق 22 نيسان 2021 لتقترب من معدلاتها الطبيعية".

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