رئيس هيئة سكك الحديد المصري يقدم استقالته بعد حادث القطار في طوخ

2021/04/18 | 22:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]نقل موقع "الشروق" المصري عن مصادر مطلعة أن أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل أثناء زيارته لموقع حادث القطار في طوخ.

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