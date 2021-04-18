2021/04/18 | 22:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، الأحد، عن اعتقال “ابو احمد إتصالات” في بغداد.وقالت الخلية في بيان، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من شعبة استخبارات الفرقة ١٧ ضمن قاطع عمليات بغداد من القاء القبض على الإرهابي المكنى( ابو احمد إتصالات)”، مبينة ان “هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ”أبو أحمد اتصالات” في منطقة الدورة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ”أبو أحمد اتصالات” في منطقة الدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).