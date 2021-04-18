كربلاء تبدأ حملة مبكرة لحصاد الحنطة في قضاء عين التمر

2021/04/18 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيميأعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي اليوم الأحد، انطلاق حملة مبكرة لحصاد محصول الحنطة الاستراتيجي وتسويقه.وقال الخطابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك نهضة كبيرة في الواقع الزراعي في كربلاء، فبعد أن كان إنتاجها من هذا المحصول يقدر بخمسة آلاف طن تجاوز المئة وعشرة آلاف طن قابلة للزيادة في المواسم المقبلة".وأضاف، أن "الحكومة المحلية اتفقت مع وزير الزراعة على إيجاد آلية للتسويق ونظام العمل (بالشفتات) في مراكز تسلم الحنطة لضمان تسويق المزارعين لجميع محاصيلهم ".بدوره قال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي، إن "المحافظة تشهد ثورة زراعية كبيرة لاسيما في قضاء عين التمر إذ بلغت العقود المبرمة فيه ستمائة عقد زراعي بمساحة تقدر بثمانين ألف دونم".وأضاف الطائي، أن "الزيادة السنوية في إنتاج الحنطة تقدر بعشرين ألف دونم أي ما يعادل عشرين ألف طن من الإنتاج".وتابع أن "كربلاء ساهمت بنسبة كبيرة في سد احتياجات البلد من هذا المحصول وحققت ثلثي حاجة المحافظة منه وسنصل الى الاكتفاء الذاتي العام المقبل".

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