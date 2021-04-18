جرحى عراقيون وأجانب في هجوم صاروخي على قاعدة تضمّ أمريكيين

2021/04/18 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامراء‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬جديد‭ ‬،‭ ‬أصيب‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬الأحد‭ ‬قاعدة‭ ‬بلد‭ ‬الجوية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬أميركيين‭ ‬والواقعة‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬سقط‭ ‬اثنان‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬شركات‭ ‬أميركية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭.‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬اية‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الا‭ […]

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