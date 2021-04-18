نهاية أطول الحروب من دون دروس

2021/04/18 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك مَن يقول انّ الولايات المتحدة رمت عشرين سنة من حرب طويلة باهظة الثمن في سلة المهملات حين قررت الانسحاب من افغانستان من دون تحقيق نتيجة.وهناك يتساءلون عن طبيعة تلك النتيجة التي كانت ترجوها واشنطن حين غزت تلك البلاد المستعصية، وهل اسقاط نظام طالبان وتنصيب حكومة جديدة كان كافياً للإجابة عن […]

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