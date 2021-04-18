وفاة نائب قائد فيلق القدس وزلزال قريب من المفاعل النووي الايراني

2021/04/18 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وفاة‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬حجازي،‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬القدس‮»‬،‭ ‬إثر‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭.‬ وكان‭ ‬حسين‭ ‬سلامي‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬عين‭ ‬محمد‭ ‬حجازي‭ ‬نائبا‭ ‬لقائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2020‭.‬في‭ ‬تغييرات‭ ‬اعقبت‭ ‬تعيين‭ ‬الجنرال‭ ‬اسماعيل‭ ‬قباني‭ ‬قائدا‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬بغد‭ ‬مقتل‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ .‬ وفرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ […]

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