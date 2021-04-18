الشيخ حمودي يدعو الصليب الأحمر لدور أكبر بإصلاح القطاع الصحي

2021/04/18 | 22:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الاحد، جان جيروم كاسابيانكا، رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولية ونائبته انوكا كومبيرنو، وبحث معهما فرص تعزيز التعاون المشترك.وخلال اللقاء، دعا الشيخ حمودي البعثة “لتوسيع ادوارها في العراق بمساند الجهود الحكومية الرامية لإصلاح القطاع الصحي، فضلا عن جهودها في مواجهة جائحة كورونا”، مثمنا “دور البعثة […]

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