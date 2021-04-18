روسيا تطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا

2021/04/18 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الأحد، أن 20 موظفا في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصا "غير مرغوب فيهم" ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية يوم الاثنين 19 أبريل.

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