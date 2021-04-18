مسؤول سعودي سابق: واشنطن قدمت “العراق إلى إيران” على طبق من فضة

2021/04/18 | 22:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف رئيس الاستخبارات العامة السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل، عن قرار أمريكي أتاح لإيران بسط نفوذها على العراق.وقال الأمير تركي، الذي كان يتولى أيضا في السابق منصب سفير المملكة لدى واشنطن، في حوار بثته قناة “السعودية” إن وزير خارجية بلاده الراحل، الأمير سعود الفيصل، تقدم عام 2004، بعد انهيار الحكومة في العراق وإعدام صدام حسين، بمبادرة لإنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في هذا البلد.وذكر رئيس الاستخبارات السعودية السابق أن الأمير سعود عرض على وزير خارجية الولايات المتحدة حينذاك، كولن باول، أثناء اجتماع عقد بينهما في جدة، استبدال المهمة الأمريكية في العراق بقوات عربية وإسلامية بهدف ضمان الأمن داخل […]

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