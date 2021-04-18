الايجابية تحسم مواجهة الزوراء والميناء 

2021/04/18 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة الزوراء والميناء ضمن الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الاسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

وحمل هدف النوارس، توقيع اللاعب مهدي مامل في الدقيقة السادسة.

فيما حاء هدف التعديل للسفانة عن طريق اللاعب جونيور امباي في الدقيقة 42.

التعادل عزز وصافة النوارس برصيد 52 نقطة، فيما اصبح رصيد الميناء 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

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