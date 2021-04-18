ارسال قوائم رواتب موظفي الاقليم الى بغداد

2021/04/18 | 23:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية في برلمان كوردستان يوم الاحد، التزام اقليم كوردستان بارسال قوائم رواتب الموظفين الى الحكومة الاتحادية.

واوضح البرلماني سركو آزاد عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان لـPUKmedia: انه ضمن اطار اتفاق الموازنة المالية بين اقليم كوردستان وبغداد، تلتزم حكومة الاقليم بارسال قوائم الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين الى الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان الوفد المفاوض اكد ذلك، في اجتماعه الاخير مع برلمان كوردسان.

واضاف: ان برلمان كوردستان متفائل بالتزام حكومتي الاتحادية والاقليم بفقرات الموازنة المالية، وخاصة حكومة اقليم كوردستان التي تؤكد باستمرار، التزامها بمواد القانون شريطة التزام بغداد بارسال المستحقات المالية.

واكد ان برلمان كوردستان لن يسكت ازاء اي تقصير حكومي بشأن الموازنة، وسيقوم بمتابعة اجراءات الموازنة، مشيرا الى ان البرلمان لن يسمح باية مشكلة تمس معيشية المواطنين في الاقليم وخاصة الموظفين منهم.

PUKmedia خاص

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