صحة الاقليم تزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا

2021/04/18 | 23:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زفت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد، بشرى سارة لمواطني اقليم كوردستان، بشأن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا.

وقال الدكتور رهيل فريدون وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـPUKmedia: نزف بشرى وصول اللقاحات بمختلف انواعها، للمواطنين في اقليم كوردستان، وخاصة اللقاح " فايزر"، لافتا الى ان الحكومة الاتحادية تعهدت بارسال اللقاحات بشكل اسبوعي.

واضاف: ان وزارة الصحة ترغب بتطمين المواطنين، بعدم القلق والاستمرار في التسجيل الالكتروني لاخذ اللقاحات، مشيرا الى ان وجبة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا ستصل الليلة الى اقليم كوردستان وسيتم توزيعها على المراكز التي لم تستلم اللقاح في السابق.

PUKmedia خاص

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